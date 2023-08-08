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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رحيل مرتضى منصور.. شبانة يكشف عن رئيس الزمالك الجديد حتى الانتخابات

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أحاديث تتردد داخل نادي الزمالك لإسناد مهام إدارة القلعة البيضاء إلى خالد لطيف أمين الصندوق، لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال شبانة عبر برنامجه عبر بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "لم يعلن أي قرار رسمى حتى الآن، لكن هناك اتفاق بالاجماع على أن يتولي خالد لطيف رئاسة الزمالك مؤقتا".

وأضاف: "الزمالك لديه أعباء كثيرة، والتزامات عديدة، وهناك أزمات في مختلف الألعاب، والفريق في حاجة لضم صفقات جديدة ايضا لتدعيم فريق الكرة".

وأكمل: "أوسوريو يريد ضم مهاجم جديد، وكانت المفاجأة القوية بأن المدرب الكولومبي لا يريد ناصر منسي، رغم أنه تم التعاقد معه خلال شهر يناير الماضي".

وواصل: "محمود علاء تلقى عرضا من الأهلي القطري، وتم رفضه من جانب إدارة الزمالك، ولدي شعور بأن هناك (أزمة) مع اللاعب، وأوسوريو متحفظ على عودته؛ لأنه يريد ضم مدافع يلعب بالقدم اليسرى".

وأتم: "أوسوريو يضغط على إدارة الزمالك للحصول على رواتبه الشهرية، والمدرب قبل سفره وضع نظاما غذائيا للاعبين، لعدم زيادة الوزن في فترة الراحة".

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