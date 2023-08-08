ماهر فرغلي لـ"الشاهد": الإخوان أباحوا قتل العساكر لأنهم فشلوا في تخديرهم



قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الشهادة التي قدمها طلال الأنصاري أحد أعضاء تنظيم الفنية العسكرية، في سنواته الأخيرة والتي أثبت فيها أن الإخوان ضالعين في محاولة انقلاب على أنور السادات بعد تصالحه معهم، صحيحة تمامًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه قدم شهادته في آخر أيامه للتاريخ، غير راغب في مال أو غيره، وعرض وثائق، وتحدث عن دور السلفيين وما حدث في تنظيم الفنية العسكرية، وأسباب فشله.

ولفت إلى أن حسن السحيمي قال بعد ذلك "كنا ساذجين، كنا طلبة مدنيين وطلية داخل الفنية العسكرية، ظننا أنه يمكننا محاصرة الفنية العسكرية والسيطرة على الرئيس السادات وإعلان الدولة الإسلامية".

وأردف: "فكر بسذاجة أنه إذا سيطر على القيادة سيطر على الدولة، وكانوا يرون أن قتل العسكري حرام، فقرر يخدرهم، ويكتفهم، لكن أحدهم فلت وبلغ، واستوعبت الجماعات من بعدهم الدرس، فاستدعوا من التاريخ قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، ليستحلوا قتل العساكر".





