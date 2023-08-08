مجددا.. الغندور يعلق على قضية كهربا بشأن غرامة الزمالك

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على موقف اللاعب محمود كهربا من تسديد الغرامة لنادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: "كهربا يحصل على شهر واحد فقط، مهلة؛ لتسديد الغرامة، تنتهي 7 سبتمبر، وبعدها يُفعَّل الإيقاف 6 أشهر؛ في حالة عدم السداد، وطبعا الشهر ده إجازة، مفيش مباريات".

وكشف هشام عبدربه المحامي الدولي المعتمد لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولي بسويسرا الحقيقة الغائبة في قضية محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد وصول خطاب من المحكمة الرياضية الدولية.

وكتب عبدربه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" لماذا كل هذا فى قضية محمود كهربا ونادي الزمالك إيه الحكاية".

وأضاف:"فى شهر أغسطس 2021 وأثناء وجودى بالساحل الشمالى قابلنى محمود كهربا والراحل حازم الحديدى مدير أعماله لشئون الإعلانات وطرح دفاع كهربا أمام المحكمة الرياضية".

وأوضح:" قمت بتوجيه عدة نصائح له، أولها القيام بالطعن بالتزوير على صلب وبيانات عقد اللاعب، وليس التوقيع لكن فوجئت بصدور الحكم دون أن يقوم كهربا أو دفاعه بأي من خطوات أو إجراءات الطعن بالتزوير على صلب وبيانات العقد وليس التوقيع وأصبح بعد حكم المحكمة الرياضية هذا العقد واقعاً في حيثيات الحكم ".