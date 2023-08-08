عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجددا.. الغندور يعلق على قضية كهربا بشأن غرامة الزمالك

صدى البلد

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على موقف اللاعب محمود كهربا من تسديد الغرامة لنادي الزمالك. 

وكتب عبر فيسبوك: "كهربا يحصل على شهر واحد فقط، مهلة؛ لتسديد الغرامة، تنتهي 7 سبتمبر، وبعدها يُفعَّل الإيقاف 6 أشهر؛ في حالة عدم السداد، وطبعا الشهر ده إجازة، مفيش مباريات". 

وكشف هشام عبدربه المحامي الدولي المعتمد لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولي بسويسرا  الحقيقة  الغائبة في قضية محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد وصول خطاب من المحكمة الرياضية  الدولية.

وكتب عبدربه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" لماذا كل هذا فى قضية محمود كهربا ونادي الزمالك إيه الحكاية".

وأضاف:"فى شهر أغسطس 2021 وأثناء وجودى بالساحل الشمالى قابلنى محمود كهربا والراحل حازم الحديدى مدير أعماله لشئون الإعلانات وطرح دفاع كهربا أمام المحكمة الرياضية".

وأوضح:" قمت بتوجيه عدة نصائح له، أولها  القيام بالطعن بالتزوير على صلب وبيانات عقد اللاعب، وليس التوقيع لكن فوجئت بصدور الحكم دون أن يقوم كهربا أو دفاعه بأي من خطوات أو إجراءات الطعن بالتزوير على صلب وبيانات العقد وليس التوقيع وأصبح بعد حكم المحكمة الرياضية هذا العقد واقعاً في حيثيات الحكم ".

الزمالك الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي قضية كهربا غرامة الزمالك محكمة التحكيم الرياضي الدولي محمود كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بسبب هذا اللاعب| الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد

عاجل.. الزمالك يطلب قرضا من وزارة الشباب والرياضة

أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ترشيحاتنا

عبدالجليل: فوجئت بضجة كبيرة بعد رحيل "عبدالحفيظ".. وعقوبة "عبدالقادر" كانت من إدارة الأهلي

روشتة شرعية لمواجهة الشدائد والمصاعب.. مهمة لكل مسلم

حارس الأهلي: أتعلم من مصطفى شوبير.. وكولر أفضل من موسيماني لهذا السبب

سرقت الذهب وهربت.. قرار من النيابة بشأن خادمة قصر النيل

وكيلة الخارجية الأمريكية تكشف عن كواليس لقائها بقادة الانقلاب في النيجر

فيديو أثار الجدل| عداءة صومالية تتسبب في فضيحة لبلادها.. ماذا فعلت؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ