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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

مرتضى منصور
مرتضى منصور

وجه أشرف عبد العزيز محامي كهربا رسالة إلى مرتضي منصور عبر السوشيال ميديا.

مرتضى منصور

وكتب عيد العزيز من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "رداً علي مرتضي منصور سمعتك وهرد عليك في نقاط مختصرة وبطريقتك وعايز أقولك:-

١- القضية اللي انت بتكلم عليها انا مش هاقول الأسماء عشان انا محامي أعرف أصول مهنتي (أتعلمنا كده في أولي حقوق) ان ده اسرار موكلين لا يجوز ابداً اني ارد عليك علي السوشيال ميديا بس انا كسبتها منك وانت اللي كلمتني عشان الصلح انت فاهم طبعاً وبعدين انا ذهبت لبيتك وليس مكتبك بناء علي رغبة رجل كبير في السن خائف ينزل عشان كورونا وموكلي خد حقه كاملاً .

٢- بخصوص عبدالله السعيد انت استلمت فلوس النادي في اتحاد الكرة فلا يعتبر صفقة لان عبدالله لم يقيد في الزمالك ولا انت قيدته واحنا منعرفش هي (صورة فقط) وعلي فكرة انت قدمت شكوي وبلاغ ضده وصدر قرار من النيابة العامة بحفظ شكواكم.

٣-  بخصوص صفقة القرن (كهربا) انت بنفسك بتقول انك اعارته بثلاثة ملايين دولار وخمسمائة ألف دولار في عام واحد والحكم باثنان مليون دولار واربعمائة الف يعني أقل من عام إعارة ولا تنسي انت كنت طالب من المحكمة الرياضية مبلغ تسعة ملايين يورو وبعدين انت محضرتش القضية انت كنت منسق مع المحامي الإيطالي زي بالضبط منسق مع المحامي التونسي ولا الكلام ده غلط اه أسف (انت كنت بتاخذ معلوماتك من اعلامي زي م انت قلت) فبلاش دغدغة مشاعر جماهير الكرة .. حرام.

٤- وإن عدتم عدنا بمحاضر الجلسات طبعاً انت فاهم معهليش - اه بالمناسبة انا محامي لا يسعي للشهرة لأني مش محتاج الكلام ده خالص وانت عارف كده كويس بلاش - أنا - اه أخر حاجه - كيد النساء اللي انت بتقوله -  ده انا معرفوش انا بنفذ كلامي وانتظرني في فيديو في خلال ٤٨ ساعه بس افضي لك عشان مشغول جداً بمهنتي المحاماة وأكشف لمصر كلها الحقيقة كاملة ومش هخليها ابداً أهلي وزمالك ؟ لا هخليها رجل لرجل او محامي أمام محامي مع تحياتي.

أشرف عبد العزيز محامي كهربا مرتضى منصور محامي عبدالله السعيد

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