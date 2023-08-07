مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن تواصل مسؤولي الأبيض لاتفاق مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تجديد عقده في الفترة الحالية.

عقد أحمد فتوح مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويرغب مسؤولو الأبيض في الحفاظ على اللاعب مع الفريق لفترة أطول.

وأكد المصدر أن مسؤولي الزمالك اتفقوا مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بعقده الجديد مع النادي على أن يتم حسم الملف بصورة نهائية في الأيام القليلة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب وداع الأبيض للبطولة العربية.