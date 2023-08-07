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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

قندوسي
قندوسي

أعلن اللاعب أحمد حسن عن استمرار أحمد قندوسي للموسم القادم قبل حسم ملف المهاجم الجديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"مصدر بالأهلي: لن نفرط في قندوسي قبل حسم ملف المهاجم الجديد وحال عدم إبرام أي صفقة سيستمر معنا الموسم المقبل".

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولي النادي الأهلي اتخذوا قراراً بشأن مصير صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد عودته من الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد.

 

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"وربط السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مصير صلاح محسن مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل بالتعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

 

وتابع: "وفي حال ضم مهاجم أجنبي سيوافق كولر على تجديد إعارة صلاح محسن مرة أخرى وفي حال تعثر ضم اللاعب سيتم الإبقاء على اللاعب في الموسم الجديد".

أحمد قندوسي أحمد حسن الأهلى

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