رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تطبيق دوري المحترفين |اعرف نظام الصعود للممتاز

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري جلسة خلال الساعات القليلة الماضية للاتفاق على شكل دوري المحترفين وحسم الأمر بشكل رسمي.

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين في الموسم المقبل ورفض التراجع عنه رغم رفض أعضاء الجمعية العمومية لهذا التوجه ومحاولة إلغاء دوري المحترفين لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الجبلاية.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين ليضم 20 ناديا يصعد منهم صاحبي المركز الأول والثاني إلى الدوري الممتاز مباشرة.



ويتم تقسيم دوري القسم الثاني إلى 6 مجموعات على أن يصعد الأول من كل مجموعة للمشاركة في دورة سداسية يصعد الأول مباشرة إلى الدوري الممتاز.

وحسم اتحاد الكرة المصري بذلك بشكل رسمي مصير بطولة دوري المحترفين بعد حالة الجدل في الفترة الأخيرة ومحاولة عدد من أعضاء الجمعية العمومية إلغاء دوري المحترفين.