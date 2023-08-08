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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

صدى البلد

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي عن تحريض محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للاعبين الفريق ومطالبتهم لهم بعدم اللعب بسبب المستحقات.

وأضاف منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك :" حمزة المثلوثي وسيف الجزيري ليسوا من أبناء النادي ورفضوا كلام شيكابالا".

وقال رئيس النادي:" شيكابالا كذب علينا وقال إن ابني مريض، ولم يحضر وقام بتحريض اللاعبين، ولم يحضر اجتماع الإدارة مع اللاعبين، وحضورك زي عدمه وعندنا  100 كابتن غيرك".

وأضاف :" روح لممدوح عباس وقوله يرفع الحجز عن أرصدة النادي، ممدوح اللي الفريق راح له قبل كده وكل لاعب خد 100 ألف وإنت يا شيكابالا خدت 300 ألف جنيه ".

وتابع قائلا: "اللي بيحب النادي لا يتمرد وإحنا بنجمع فلوس غرامتك كي نسددها لسبورتنج لشبونة في الوقت الذي حرضت أنت فيه اللاعبين لعدم خوض التدريب".

وقال مرتضى منصور: "مش هنفرض عليك تعتزل وكفاية لبستنا غرامتك، والمدير الفني هو صاحب قرار الاعتماد عليك من عدمه".

وتابع قائلا: "أحمد زيزو وأحمد فتوح لم يتقاضيا مستحقاتهما وجميع اللاعبين يتحملون ظروف النادي في الفترة الحالية".

وقال: "أنا أعرف إن اللي بيحب النادي ما يتمردش ويلم اللعيبة وما ينزلش التمرين وعبد الواحد السيد موجود".

وتابع: “كان تحذيري واضح وقُلت اللي مش هينزل التمرين الساعة 4 النادي مش عايزه، الكابتن بيبقى الكبير وخليك في نظرنا كبير”.

وأضاف: “اللاعبين لهم مستحقات بالفعل لكن سيف الجزيري وحمزة المثلوثي اللي مش أولاد النادي مستحملين وأنت تروح تسرب أخبار بعدم حضورك الاجتماع، كدا أنت بتسيء لنفسك لأنك كابتن الفريق”.

وأضاف: “احنا لم نفرض على شيكابالا الاعتزال وشخص واحد فقط من يفرض الاعتزال على شيكابالا وهو المدير الفني”.

وتابع مرتضى منصور موجها رسالته لشيكابالا: "أنا لو ليَّ مزاج ما ألعبش شيكابالا هقول للمدير الفني ما تلاعبوش لكني لن أفعل ذلك لأن المدير الفني محترم وأنت لاعب موهوب".

وأضاف: “ما تضيعش موهبتك وما تزعلش الناس منك بسبب الكلام دا”.

وتابع: "أنا تركت رئاسة نادي الزمالك بسببك و24 ساعة مش بنام عشان ممدوح عباس "صاحبك" يفك الحجز وندفع مستحقات اللاعبين المتأخرة وندفع غرامة سبورتنج لشبونة اللي هي بسببك".

وأضاف: "أنت يا شيكابالا المفروض كبير وشايفينك كبير وكابتن، أمال زيزو وفتوح فاكهة الزمالك يعملوا إيه والجزيري والمثلوثي والناس كلها متحملة وأنت تيجي تسرب إنك محضرتش الاجتماع عشان مستحقات اللاعيبة".

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