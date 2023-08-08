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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة فرنسية.. طريقة عمل الكريب في البيت زي المطاعم ..مفضلة للأطفال

كريب
كريب

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة الكريب الحلو والحادق ولكن في كثير من الأوقات لا يضبط الطعم مثل المطاعم الذي نتذوقه  ، هو أكلة فرنسية ويعتبر الكريب من الأكلات السريعة التي يحبها الكثيرون، لأنه يتميز بطعمه الرائع بالحشوات المختلفة، لذلك يفضل شراؤه جاهزا  بسبب الحشوات والتوابل المميزة فيه، لذا سوف نوضح أسهل طريقة لتحضير الكريب زي المحلات في المنزل بمكونات بسيطة، وبطعم رائع.

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المكونات

بيضة.

كوب حليب منزوع الدسم.

كوب دقيق.

2 ملعقة من الزيت.

ملعقة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

 

طريقة عمل الكريب :


- توضع البيضة والملح والدقيق ونصف كوب حليب، في وعاء الخلاط الكهربائي.

- تخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد إلى أن تتجانس.

- يضاف ما تبقى من الحليب، وتعجن المكونات مع بعضها مرة أخرى إلى حين تكوين عجين ذي قوام مناسب.

- تدهن مقلاة غير لاصقة بالقليل من الزيت، ويتم وضعها على النار.

- يسكب مقدار مغرفة من المزيج ويوزع على المقلاة.

- انتظري نصف دقيقة ثم اقلبيها على الجهة الأخرى لمدة خمس عشرة ثانية، ثم يخرج من المقلاة.

- تعاد الخطوات مع ما تبقى من الخليط.

- يحشى الكريب بالذي ترغبينه ثم أغلقيه، بحيث يتخذ شكل نصف الدائرة، وهكذا يصبح جاهزاً للتقديم.

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