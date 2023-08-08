بالأبيض.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستانا باللون الأبيض المجسم، ومعتمدة علي المكياج الترابي الصاخب الذي أبرز جمال وجهها.

آخر أعمال ياسمين صبري

أما عن آخر أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، التي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحققالكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول

سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهمويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان فيمنزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم البعبع

ويضم فيلم البعبع العديد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور،ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.