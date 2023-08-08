يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل بسكويت الكورنيه للأيس كريم.



المقادير لعمل كورنية الآيس كريم



2 كوب دقيق

كوب سكر

2 بياض بيض

بيضة كاملة

فانيليا ملعقه كبيره

100 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ربع ملعقة باكينج بودر

طريقة التحضير :

نخفق الزبدة مع السكر جيداً حتى يختفي السكر.

نضيف بياض البيض والبيضة والفانيليا، ونخفق جيداً، حتى نحصل على قوام متجانس.

نضيف الدقيق بالباكينج بودر ونخلط جيداً، ويمكن إضافة القليل من الحليب او الماء إذا كان القوام سميك.

يؤخذ مقدار مناسب ويوزع في ماكينة الوافل ويترك حتى ينضج ويلف فوراً قبل ان يجف.

يترك حتى يبرد ويوضع به الايس كريم ويقدم.