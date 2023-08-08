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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بسكويت الكورنيه للأيس كريم

طريقة عمل بسكويت
طريقة عمل بسكويت الكورنيه للأيس كريم

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل بسكويت الكورنيه للأيس كريم. 

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المقادير لعمل كورنية الآيس كريم 

 
2 كوب دقيق
كوب سكر
2 بياض بيض
بيضة كاملة
فانيليا ملعقه كبيره
100 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة
ربع ملعقة باكينج بودر
طريقة التحضير : 
نخفق الزبدة مع السكر جيداً حتى يختفي السكر.
نضيف بياض البيض والبيضة والفانيليا، ونخفق جيداً، حتى نحصل على قوام متجانس.
نضيف الدقيق بالباكينج بودر ونخلط جيداً، ويمكن إضافة القليل من الحليب او الماء إذا كان القوام سميك.
يؤخذ مقدار مناسب ويوزع في ماكينة الوافل ويترك حتى ينضج ويلف فوراً قبل ان يجف.
يترك حتى يبرد ويوضع به الايس كريم ويقدم.

طريقة عمل بسكويت الكورنيه بسكويت الكورنيه طريقة عمل بسكويت الكورنيه للأيس كريم السكر والفانيليا والبيضة بياض البيض ​​​​​​​health

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