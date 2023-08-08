حديث من القلب بين الرئيس السيسي وسلطان البهرة أمام ضريح السيدة نفسية|فيديو

دار حديث من القلب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان طائفة البهرة من أمام ضريح السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم.

وتوجه الرئيس السيسي بالشكر لسلطان طائفة البهرة للمساهمة في أعمال تطوير مقامات ومساجد "آل البيت"، قائلًا :"بنتشرف إننا موجودين في مقام طيب و جميل، مقام السيدة نفيسة، و تم تطوير المسجد و المنطقة المحيطة".

تطوير مساجد آل البيت

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.