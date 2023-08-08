فعاليات رياضية وثقافية عالمية للترويج السياحي بشرم الشيخ

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع عمرو القاضي رئيس الهيئة العامة المصرية لتنشيط السياحة الترويج السياحي لشرم الشيخ من خلال فعاليات رياضية وثقافية وفنية عالمية تنظم بمدينة شرم الشيخ.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ،و الدكتور أحمد غنيم مدير متحف الحضارة بالقاهرة و ذلك لمناقشة سبل الاعداد لأجندة احداث سياحية عالمية مختلفة ،بغرض الترويج السياحي والتسويق الأمثل لمدينة شرم الشيخ؛ حيث تم الاتفاق علي اقامة العديد من الفاعليات المختلفة، رياضية وفنية وثقافية علي مدار الشهور القادمة، كما تم بحث تحديد عدد من الأماكن المتميزة بالمدينة لإقامة هذه الفعاليات.



حضر اللقاء اللواء أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة والمستشار وليد السباعى المستشار القانوني للمحافظة وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ والدكتور اسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بالمحافظة.



فودة خلال الاجتماع

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