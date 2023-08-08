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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر تنظم ندوة توعوية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 

نظمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة البحر الأحمر ندوة توعوية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور رايدا نسيم مدير الوحدة، ورشا خميس مدير إدارة التدريب وعدد من موظفي إدارات الديوان العام .

 

تناولت الندوة أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، حيث قام الدكتور احمد عادل الوكيل استاذ القانون الجنائي والمفوض العام للإتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري بالبحر الأحمر بتوضيح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١، مؤكدا على أن هـذه الاسـتراتيجية تأسست علـى رؤيـة تهـدف إلـى النهـوض بكافـة حقـوق الانسـان فـي مصـر، مـن خلال تعزيــز احتــرام وحمايــة كافــة الحقــوق المدنيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، المتضمنـة فـي الدسـتور والتشـريعات الوطنيـة والاتفاقيات الدوليـة والاقليميـة المنضمـة إليهـا مصـر، وتعزيز مبادئ تحقيق المســاواة، وتكافــؤ الفــرص دون أي تمييــز.

أضاف  أن هذة الاســتراتيجية تعد خارطــة طريــق وطنيــة طموحــة فــي مجــال حقـوق الإنسان وأداة هامـة للتطويـر الذاتـي فـي هـذا المجـال .

 

ومن جانبها أكدت رايدا نسيم مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة أن الدولة المصرية تؤكد حرصها والتزامها بإعلاء مبادئ حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية «مصر 2030»، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطن المصري في مختلف المجالات .

أستاذ القانون الجنائي استراتيجية التنمية المستدامة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الارهاب والتطرف الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع والمؤسسات الرئيس عبدالفتاح السيس تحسين جودة حياة المواطن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

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