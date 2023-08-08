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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 159 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم  الثلاثاء، 159 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023م .

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

فرح ضحية غدر الصداقة كافة التدابير اللازمة ضد الحمي القلاعية حمى الوادى المتصدع حمي القلاعية جاموس المحافظة الوادى المتصدع الطب البيطري بالغربية الطب البيطري الدكتور حاتم أنور

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