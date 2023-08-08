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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحمد حاتم في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

أحمد حاتم
أحمد حاتم

شارك الفنان أحمد حاتم صورة جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهر أحمد حاتم في الصورة أمام المرآة، من داخل المصعد، ما نال إعجاب متابعيه.

يذكر أن أحمد حاتم يقدم الفيلم الرومانسي الكوميدي “المطاريد” الذي انطلق بدور العرض في مصر والعالم العربي، إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشارك حاتم في بطولته إياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومحمود السويسي، ودنيا سامي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى.

ومن أعمال حاتم المنتظر عرضها فيلم “يحيى” من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، والفيلم الحربي “السرب” للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية. 

وفيلم “عاشق” للمخرج عمرو صلاح، وتشاركه بطولته أسماء أبو اليزيد.

الفنان احمد حاتم المطاريد تارا عماد طه الدسوقي محمود الليثي محمود البزاوي

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