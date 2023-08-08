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رئيس التحرير
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"القاهرة للدراسات الاقتصادية": الحرب الروسية الأوكرانية ممتدة ولا توجد مؤشرات على انتهائها

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحرب الروسية الأوكرانية ممتدة ولا توجد بشائر على انتهاء الحرب بين ليلة وضحاها.

الرؤية العامة هي استنزاف للقوة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية بشكل كبير


وأضاف عبدالمنعم السيد خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،  أن الرؤية العامة هي استنزاف للقوة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية بشكل كبير.


وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها ااستنزاف قدرات روسيا الدولة الكبيرة اقتصاديا وعسكريا وهو ما يأتي أولا على البلاد النامية والفقيرة ثم الدول الأوروبية.


 

الحرب الروسية الأوكرانية الروسية الأراضي الأوكرانية الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة

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