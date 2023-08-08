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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السعودي يرفع عرضه لضم نجم باريس سان جيرمان

فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان

أكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي الهلال السعودي رفع عرضه لضم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"قام الهلال بتحسين عرضه لباريس سان جيرمان لضم فيراتي في، إذ رفع القيمة المالية من 30 مليون يورو إلى 45 مليون يورو كرسوم ثابتة".
وأضاف:" رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ليس لديه أي نية للموافقة في الوقت الحالي إذا لم يكن العرض أعلى بكثير".

واختتم:" قد يستمر فيراتي في باريس سان جيرمان الموسم المقبل".

وكانت تقارير صحفية أكدت مؤخرا أن نادي الهلال حاول التعاقد مع كيليان مبابي لاعب نجم باريس سان جيرمان وسط ترحيب إدارة النادي الفرنسي في ظل رفضه تجديد عقده، لكن اللاعب رفض العرض السعودي.

الهلال باريس سان جيرمان فيراتي فابريزيو رومانو مبابي

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