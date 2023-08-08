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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى : رؤية الرئيس السيسي الثاقبة بإنشاء قناة السويس الجديدة ضاعفت إيراداتها

مجدى الوليلى عضو
مجدى الوليلى عضو مجلس النواب

أكد النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة الاسكندرية أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ثاقبة فى إنشاء قناة السويس الجديدة والتى قدمتها مصر هدية للعالم كله كممر مائى عالمى ساهم فى زيادة ودعم حركة التجارة العالمية معلناً اتفاقه التام مع تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس التى أكد فيها أنه منذ حفر قناة السويس قبل 152 عاماً وهى تشارك بقوة في تاريخ مصر الحديث، ومنذ تأميمها قبل 67 عاماً وهي تمثل شرياناً استراتيجيا واقتصادياً هاما للدولة المصرية ،وشهدت القناة مرور أكثر من 31 مليار طن من البضائع محققة دخلاً تجاوز الـ143 مليار دولار، لكنها منذ العام الماضي تحلق منفردة بأرقام غير مسبوقة لتصل إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 / 2023 وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها .

 

وقال " الوليلى " فى بيان له أصدره اليوم : إن القناة وكما أكد الفريق اسامة ربيع حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة وأن تلك الزيادة ترجع لعدة أسباب ومنها حفر قناة السويس الجديدة والتى تعد ضمن أهم الأسباب التي أدت لهذا الإنجاز وأن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة كانت ضمن الأسباب أيضاً، بالإضافة لتخفيض زمن عبور السفن والذي اصبح 11ساعة فقط فضلا عن زيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن حيث أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة، وفي حادث ايفرجيفن كان هناك أكثر 400 سفينة تنتظر المرور وبسب التطوير والقناة الجديدة عبرت جميعها في زمن قياسي وبمعدلات مرور لم تشهدها القناة من قبل .

 

وأشاد النائب مجدى الوليلى بجميع الخدمات المستحدثة التي قدمتها الهيئة العامة لقناة السويس للسفن التى كانت سبباً رئيسياً فى جذب عملاء جدد للقناة حيث يتم تقديم العديد من الخدمات مثل تموين السفن وجمع المخلفات وخدمة تغيير الأطقم التي بدأناها خلال أزمة كورونا ومازلنا مستمرين في تقديمها حتى الان، وغيرها من الخدمات مثل خدمة الإسعاف، خدمات الإصلاح والصيانة داخل الترسانات التابعة للهيئة في السويس وبورسعيد .

 

ووجه النائب مجدى الوليلى تحية قلبية لجميع القيادات والمهندسين والفنيين والعمال المصريين الوطنيين والشرفاء بقيادة السويس والتى اصبحت من المؤسسات الوطنية رفيعة الاداء بقيادة الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والتى اصبحت تعمل كالساعة السويسرية معرباً عن ثقته التامة فى استمرار هيئة قناة السويس فى مهمتها الوطنية الكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني . 

مجدي الوليلي مجلس النواب أسامة ربيع قناة السويس التجارة العالمية

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