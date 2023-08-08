كاتب صحفي: علاقة مصر والأردن مثالية وتقوم على الاحترام وتبادل المصالح|فيديو

قال صبري عبد الحفيظ الكاتب الصحفي، إن علاقة مصر والأردن تمثل النموذج الأمثل لعلاقة الأخوة بين الدول العربية، مضيفاً أن علاقة مصر والأردن علاقة مثالية لن تشوبها شائبة على مدار سنوات طويلة.

العلاقة بين مصر والأردن تقوم على الاحترام بين الطرفين

وأضاف صبري عبد الحفيظ، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن العلاقة بين مصر و الأردن تقوم على الاحترام بين الطرفين، وتبادل المصالح.



وتابع: “العراق دولة هامة للغاية ولديها ثروات كبيرة، ولكنها تعاني من توتر أمني واضطرابات وتحتاج إلى بعض الاستقرار والتنمية”.