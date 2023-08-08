هشام آمنة: حل 113.4 ألف شكوى بنسبة 97,4% منذ انطلاق صوتك مسموع

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يوليو الماضي ، وأشار الوزير إلى أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها في ٢٠١٨ وحتى شهر يوليو الماضي أكثر من ٦٨٥ ألف رسالة ، تضمنت هذه الرسائل ١١٦ ألف شكوى ، تم حل ١١٣,٤ ألف شكوى بنسبة 97,4 %، وجار حل ٢٦٧٢ شكوى، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التواصل بصورة سريعة ومستمرة مع المواطنين لرصد وتلقى الشكاوي والمشكلات عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية في مختلف المحافظات .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل مع المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية للوقوف على الشكاوي والمشكلات التى يعانوا منها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإستجابة السريعة لحلها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وأوضح التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر يوليو 2023، أكثر من ١٤,٨ الف رسالة منها ١٤٥٣ شكاوى تم الرد على ١١٤٨ شكوى منها بنسبة ٧٩%، وجارى حل ٣٠٥شكوي ، وقال اللواء هشام آمنة أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يوليو تضمنت ٥ محاور وهي الاشغالات والتى بلغ عددها ٦٢٠ شكوى ، والقمامة ٥٥٨ شكوى ، ومخالفات البناء ١٠٩ شكوى ، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ٥٩ شكوى ، إضافة إلى ١٠٧ شكوى خاصة بتعريفة الركوب و زيادة الأسعار ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى تعدد وتنوع قنوات التواصل مع المبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بما يلبى فرص الإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، حيث تلقت المبادرة خلال شهر يوليو٢٠٢٣ عدد ١١,٧ألف رسالة عن طريق (الواتس آب) تضمنت ١٣١١ شكوى تم حل ١٠٣٠ شكوى منها بنسبة ٧٨,٧% وجارى حل ٢٨١ شكوى، كما تلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك ٣١١٠ رسالة من المواطنين تضمنت ١٤٢ شكاوى تم حل ١١٨ شكوى منها بنسبة ٨٣,١ % وجارى حل ٢٤ شكوى، و بلغ عدد المتابعين للصفحة ٨٥,٩ ألف متابع ، فيما تلقت خدمة الخط الساخن ١٨٨اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة .

ووجه اللواء هشام آمنة العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة و المحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم مشيرا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى و فحصها و العمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات و الجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية في الاستجابة للمواطنين .

وشدد وزير التنمية المحلية على فرق العمل المتصلة بالمبادرة ، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين ، بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة ، والاستجابة السريعة المباشرة لها والرد عليها وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

وطالب اللواء هشام آمنة المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم ، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع"، موضحا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo ) والبريد الالكترونى [email protected] . .