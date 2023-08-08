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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أستراليا.. البنك الوطني يظهر ظروف العمل في المرونة في يوليو الماضي

صدى البلد

حققت ظروف العمل الأسترالية مرة أخرى أثبات على أنها قوية  يخلال شهر يوليو بالنسبة للمبيعات والأرباح والتوظيف فوق المتوسط ​​، في حين أن الارتفاع الحاد في تكاليف العمالة والأسعار يشير إلى أن الضغوط التضخمية لم تنحسر بعد.

أظهر استطلاع من بنك الأسترالي الوطني الذي صدر ،اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ظروف العمل انخفض إلى +10 في يوليو ، من +11 المعدل بالزيادة في يونيو، ارتد مقياس الثقة المتقلب ثلاث نقاط إلى +2.

ظل مقياس المبيعات في المسح ثابتًا عند +16 في يوليو ، بينما ظل مؤشر التوظيف عند +6 والأرباح عند +10. 

وارتفعت الطلبات الآجلة ، وهي مؤشر رئيسي للطلب ، بمقدار نقطة واحدة إلى -1.

قال كبير الاقتصاديين في البنك الوطني الأسترالي ، آلان أوستر ، أن ظروف العمل أستمرت في إظهار المرونة في يوليو وكانت مستقرة على نطاق واسع في الشهرين الماضيين عند مستويات أعلى من المتوسط.

في إشارة مقلقة لتوقعات التضخم ، قفزت تكاليف العمالة إلى 3.7٪ على أساس ربع سنوي ، مما يعكس على الأرجح الزيادات الإلزامية في الحد الأدنى للأجور ومنح الأجور.

كما ارتفعت تكاليف الشراء أيضًا وسط زيادة حادة في أسعار الكهرباء ، بينما تضاعف النمو الفصلي في أسعار التجزئة تقريبًا إلى 2.6٪.

قد لا يبشر ذلك بالخير بالنسبة للقراءة الرسمية التالية لأسعار المستهلك ، والتي أظهرت انخفاضًا مرحبًا به في التضخم في الربع الثاني.

وكان بنك الاحتياطي الأسترالي يعول على استمرار تباطؤ التضخم حيث قرر تخطي فرصة أخرى لرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في أغسطس الأسبوع الماضي.

قال أوستر: "الحقيقة هي أن قرارات تسعير الشركات تتأثر بالعديد من العوامل ، بما في ذلك التكاليف وقوة الطلب والتوقعات الاقتصادية الأوسع".

ومع ذلك ، فإن نتائج المسح تسلط الضوء على أن الضغوط الصعودية للتضخم لا تزال كبيرة ، على الرغم من التحسن الملحوظ في إصدار مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني.

استمرار الاقتصاديين الأسترالي أسترالية البنك الوطني الضغوط التضخمية

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