غرفة التجارة الأمريكية تنضم إلى الشركاء الرئيسيين لـ قمة صوت مصر

أعلنت قمة صوت مصر، التي تعد أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، عن مشاركة المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ونائب رئيس اتحاد الصناعات، في فعاليات مؤتمرها السنوي هذا العام Narrative summit 2023، المقرر عقده يوم 9 أكتوبر المقبل، في منطقة “سوما باي” على ساحل البحر الأحمر، بعنوان “Egypt Forever Forward”، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأعلنت "القمة"، انضمام غرفة التجارة الأمريكية، إلى الشركاء الرئيسيين للقمة Narrative Summit 2023، والذي يشهد حضورًا مميزًا لمجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين، وعدد من القادة وأصحاب القرار من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة ورؤساء الشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين، لعرض تجاربهم الملهمة والتي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وتعزز صورة مصر بالخارج، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تنسيق الشراكات والارتباطات بين الجهات المختلفة داخل مصر وخارجها، وذلك بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم.

ومن جانبه، أثنى المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ونائب رئيس اتحاد الصناعات، على جهود "قمة صوت مصر" في النهوض بالاقتصاد المصري و العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق النمو الاقتصادي. ولقد اقدمت الدولة على القيام باصلاحات ضخمة في إطار جهود متضافرة لإعادة بناء اقتصادها. و قد ساعدت تحديات الفترة السابقة على تسريع هذه الإصلاحات ووضعها على المسار الصحيح. وأطلق مجلس الاستثمار سلسلة من القرارات التي تقضي بإصلاحات إدارية وتشريعية محددة ، والتي ساهمت في تمهيد الطريق لجهد جاد للحد من دور الدولة في الاقتصاد ، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير في الفترة المقبلة. أعتقد أن مصر بصدد استعادة ثقة المستثمرين واستعادة دورها الرائد كدولة نامية قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر".

وقالت لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر، ومساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق:" شرفت بانضمام المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لـ قمة صوت مصر هذا العام 2023، وأيضًا انضمام الغرفة الأمريكية كأحد الشركاء الرئيسيين في مؤتمرها المقبل، حيث تؤمن "القمة" منذ انطلاقها عام 2016 بأهمية الشراكات المصرية والدولية، التي طالما حرصنا على تفعليها مع كافة القطاعات والهيئات المعنية، والتي بالطبع ستكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد، فضلًا عن جذب المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة".

وأضافت "كامل":" حان الوقت لتكاتف جميع الجهود وعقد الشراكات المختلفة من أجل النهوض بقطاع الاستثمار في مصر نظرًا لأنها تتمتع بفرص استثمارية واعدة في المستقبل، وهو ما تتطلع إليه "القمة" في أجندتها هذا العام حيث أنها وضعت ملف الاستثمار والسياحة والتنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتحديدًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم بأكمله بدءًا من انتشار فيروس كورونا وحتى نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وكانت "القمة" قد أعلنت عن قائمة المتحدثين الرئيسين المحليين والدوليين المشاركين في المؤتمر السنوي هذا العام 2023، ويأتي على رأسهم الخبير الدولي ورجل الأعمال البريطاني السير بن إليوت، مؤسس شركة Quintessentially، و"ستيف شيبرسون –سميث" رئيس المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة CIPR وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة فودافون، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح لمنصب مدير عام منظمة (اليونسكو)، وغيرهم.