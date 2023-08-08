هشام آمنة يستعرض جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة بالمنوفية

استعراض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية، اليوم ، اجراءات المحافظة لمتابعة جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة " على جانبي الطرق والمحاور المرورية وبنطاق المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، حيث أكد اللواء هشام آمنه على الاستمرار في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإضفاء المظهر الحضاري وتحسين الصحة العامة ، والتي تأتى ضمن جهود الدولة المكثفة لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة.

وقال محافظ المنوفية أنه يتم التنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الزراعة والرى والمتابعة الميدانية باستمرار أعمال المبادرة ومنظومة ري تلك الأشجار لضمان الحفاظ والاعتناء بها لزيادة الرقعة الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين ، لافتًا الي أنه قد قام بتدشين المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " في مطلع شهر مارس الماضي لزراعة 225 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث شملت تلك الأشجار ما بين الزيتون والرمان واليوسفى والليمون والجوافة والأكسيا وغيرها من الأشجار المتنوعة .

كما بحث اللواء هشام آمنة مع محافظ المنوفية جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظة، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات، مؤكداً على أهمية المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تفعيل منظومة الجمع المنزلي، وصيانة المعدات وتوفير حاويات وصناديق قمامة لتغطية كافة مراكز المحافظة لمنع وجود أي تراكمات للقمامة.

وفى هذا الصدد.. أكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعات ميدانية لمنظومة النظافة ومراجعة دورية لعقود الجمع المنزلي بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة، مشيراً إلى انه وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فقد تم الإنتهاء من رفع كافة المخلفات المتراكمة منذ عقود طويلة بالمقالب العشوائية بنطاق المحافظة، مقدماً شكره وتقديره لوزير التنمية المحلية لدعمه المستمر في تنفيذ خطط المحافظة للنهوض بقطاع تحسين البيئة والنظافة على أرض المحافظة.

واختتم اللقاء بتناول جهود المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية والتي بدأت يوم ٨ واستمرت حتي 28 يوليو الماضي ، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية فى إزالة 218 حالة تعدى شملت 29 حالة تعدي " مبانى أملاك دولة " بمساحة أكثر من 5 ألاف و 239 متر مربع ، و 101 حالة تعدى " زرعة خاصة " بمساحة 10 ألاف و 905 متر مربع، وكذا إزالة 51 متغير مكانى رصدتها منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 4 ألاف و 958 متر مربع ، و 37 حالات بناء بدون ترخيص .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية والجهات المعاونة بالمحافظة خلال أعمال الموجة الـ 21 ، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود والمتابعة الدقيقة لرصد حالات التعدى فى المهد وإزالتها فوراً ، مع عدم السماح بعودة تلك التعديات مرة أخرى.