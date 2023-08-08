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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلى بالك.. نصائح لتجنب الحرائق بسبب الكهرباء مع ارتفاع الحرارة.. انفوجراف

حرائق
حرائق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد خلال الفترة الحالية.

وتقوم الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بدورها فى حماية المواطنين وممتلكاتهم ووضعت لهم عدة نصائح للتعامل مع الاجهزة الكهربائية بالمنزل خلال ارتفاع درجات الحرارة للوقاية من حدوث حرائق.

الوقاية من أخطار الكهرباء:

- تأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

- قم بقطع التيار الكهربائى عند قيامك باعمال منزلية كغسيل الجدران والاسقف والارضيات

- لا تمرر أسلاك الكهرباء فوق او بالقرب من المصادر الحرارية كالمدافئ.

- لاتترك الأجهزة الكهربائية فى حالة تشغيل لمدة طويلة دون رقابة.

- قم بفصل التيار الكهربائى عن الأجهزة الكهربائية فى حالة عدم الاستخدام.

- لاتقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه بوجود تسرب غاز.

- إجراء الصيانة الدورية أو تجديدات إضافية لشبكة الكهرباء بمعرفة فنى متخصص .

- لاتقم بتشغيل أكثر من جهاز عبى مشترك واحد .

- لاتضع الاثاث او السجاد فوق الاسلاك الكهربائية.

- لاتوصل أكثر من جهاز بمصدر واحد للكهرباء

- لاتضع الأجهزة الكهربائية بجوارها سوائل .

- تأكد من سلامة الترموستات الموجود داخل السخانات الكهربائية لمنع حدوث انفجار .

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