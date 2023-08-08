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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في سهرة نجوم.. كيف أنقذت تحية كاريوكا سميحة توفيق من الملك فاروق؟

سميحة توفيق
سميحة توفيق

لعبت الفنانة تحية كاريوكا دورا كبيرا في حياة العديد من الشخصيات السياسية إلى جانب نجوم السينما، وكانت صاحبة فضل على البعض منهم، فساهمت في تهريب الرئيس الراحل أنور السادات قبل ثورة يوليو إلى الإسماعيلية والذي كان مطلوبًا من البوليس السياسي في ذلك الوقت وقوات الاحتلال، ومن بين النجوم الذين ساعدتهم تحية كاريوكا الفنانة سميحة توفيق التي أنقذتها كاريوكا من الملك فاروق.

 

سميحة توفيق نجمة الإغراء


سميحة توفيق كانت واحدة من نجمات الإغراء في سينمات أربعينيات القرن الماضي، وكانت تتمتع بأنوثة وجمال شديدين، وقد دخلت عالم الفن دون رغبة والدها الذي كان يعمل مروضًا للأسود في السيرك، وشقيقها كان ممثلًا في السينما ومصمم معارك، كما أن عمتها كانت الفنانة نعيمة عاكف.

 

سميحة مواليد محافظة المنيا في العام 1928، ظلت تحاول الدخول لعالم الفن حتى جات الفرصة على يد يوسف وهبي الذي طلب من والدها السماح للفتاة ذات الأربعة عشر عامًا بالعمل في الفن، وهو ما حدث بالفعل وساعدها يوسف وهبي في مشوارها الفني من خلال تقديمها للمنتجين والمخرجين، وظلت في العديد من الأعمال الفنية تظهر كراقصة وشاركت في أفلام " ليلة الدخلة - وابن النيل" وغيرها من الأعمال.


ليلة إنقاذ سميحة توفيق من الملك فاروق


ظل نجم سميحة توفيق في الصعود وهو ما جعلها ضمن المشاركين في سهرات النجوم، وحضر الملك فاروق في أحد تلك السهرات، وكان من بين المدعوين أيضًا الفنانة تحية كاريوكا، جلست سميحة ضمن نجوم السهرة بمكان قريب من الملك فاروق، والذي ظل يتفحص جسدها وينظر إليها بشكل أثار انتباه بعض الحضور، وحينما شاهدت الفنانة تحية كاريوكا ذلك غيرت من مكان جلوسها واقتربت من سميحة وطلبت تحية منها أن تترك المكان وتذهب إلى منزلها على الفور، ثم تحدثت بصوت مرتفع وقالت لها إن الوقت قد تأخر وعليها الذهاب على الفور وهو ما حدث بالفعل وخرجت سميحة توفيق من قبضة الملك فاروق.

 

لم تكن هذه المساعدة الوحيدة التي قدمتها كاريوكا إلى سميحة، فقد أصيبت سميحة بمرض في الكبد، ووقفت تحية كاريوكا إلي جوارها وساعدتها في تحمل تكاليف العلاج، بل وكانت تساعدها في عملها الفني أيضًا من خلال طلب المنتجين والمخرجين بضمها إلى أعمالهم الفنية.

الفنانة تحية كاريوكا نجوم السينما الرئيس الراحل انور السادات البوليس السياسي سميحة توفيق الملك فاروق

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