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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الصينية تحذر الفلبين بشأن حادثة أيونجين شول

الصين والفلبين
الصين والفلبين

دعت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، الفلبين إلى التوقف الفوري عن الأعمال الاستفزازية في أعقاب حادثة أيونجين شول في بحر الصين الجنوبي.

قالت الدفاع الصينية في بيان صدر عنها: "ستواصل الصين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها الوطنية وتدعو الجانب الفلبيني إلى تنفيذ التزاماته والوقف الفوري لجميع الأعمال الاستفزازية".

وصفت وزارة الدفاع الصينية تصرفات خفر السواحل الصيني بأنها "عقلانية وشرعية ومهنية".

ومن جانبها، كررت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، دعوتها للفلبين لسحب سفينة حربية مهجورة من مخلفات الحرب العالمية الثانية الصدئة المستخدمة كقاعدة لها من المياه الضحلة المتنازع عليها، بعد أن أبلغت مانيلا بكين بأنها لن تتخلى عن المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن الصين تحث مرة أخرى الجانب الفلبيني على سحب السفينة الحربية على الفور من السفينة توماس شول الثانية وإعادتها إلى حالتها الخالية.

وأضافت الوزارة أن الصين اتصلت بالفلبين بشأن قضية توماس شوال الثانية مرات عديدة من خلال القنوات الدبلوماسية، ولكن تم تجاهل نواياها وإخلاصها.

وفي وقت سابق، قالت الفلبين إن زورقا لخفر السواحل الصيني استخدم مدفع المياه أثناء مناورته بالقرب من السفن الفلبينية بالقرب من أيونجين شول في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب خفر السواحل الفلبيني، فإن الحادث وقع أثناء مرافقة سفن تحمل شحنات للجنود الفلبينيين المنتشرين في منطقة أيونجين شول. 

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