لعدم قطع النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

يبحث عدد كبير من المواطنيين، عن كيفية سداد فاتورة التليفون الارضي والانترنت، والتي تدفع عن استهلاك ثلاث شهور ماضية، مع العلم أن المتخلف عن سداد قاتورة التليفون الأرضي فى المهلة المحددة سيتعرض لغرامة عدم سداد الفاتورة، بغرامة تساوي 1.5% من قيمة الفاتورة وبحد ادني 10 جنيهات.

خطوات سداد فاتورة الأرضي بفوري

الدخول على موقع فوري على الانترنت اضغط على كلمة لوحة مدفوعاتي اضغط على كلمة عملية جديدة ثم اضغط على اتصالات وإنترنت اضغط على كلمة WE اضغط على خدمة محلية المصرية للاتصالات ثم ادخل رقم الهاتف الأرضي واضغط على التالي سيظهر لك فاتورة التليفون الأرضي اختر طريقة الدفع فيزا كارت واستكمل خطوة الدفع.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

من خلال الرقم 19777 من على الخط الأرضي .

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي للإنترنت

من خلال طرق الدفع الاتية:-

من موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا. عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات. خدمة فوري لسداد فاتورة التليفون. ماكينات ATM لسداد فاتورة التليفون. خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد. داخل مكاتب البريد المصري لسداد فاتورة التليفون.

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

، وذلك من على موقع الشركة المصرية للاتصالات، باستخدام اسمك ورقم الهاتف من خلال الينك التالي:- https://billing.te.eg/ar-EG.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الإنترنت

الدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات we. الضغط على إدارة حساب الإنترنت. الضغط على شحن الرصيد دفع الفاتورة. إدخال كود المحافظة التابع مع رقم التليفون الأرضي. الضغط على استعلام. ستظهر قيمة فاتورة الإنترنت.

كيفية سداد فاتورة الإنترنت 2023

فروع شركة المصرية للاتصالات WE ماكينات البنوك الصراف الآلي خدمات فودافون كاش أو مكاتب البريد المصري - موقع الشركة المصرية للاتصالات خدمة we pay لاستلام الأموال وإرسالها الحسابات البنكية البطاقات الائتمانية خدمة فوري

كيفية معرفة تفاصيل فاتورة الارضي

ولمعرفة تفاصيل فاتورة التليفون الارضي يجب الدخول علي اللينك التالي:-

https://billing.te.eg/ar-EG

دفع فاتورة التليفون الأرضي

وسهلت الشركة المصرية للاتصالات طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي ، والتي تدفع عن الاستهلاك لمدة 3 شهور، وتمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يوما، و يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة.

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي



وفي حال وجود أي مشكلة أو استفسار؛ يمكن التواصل على رقم خدمة العملاء وهو 111.