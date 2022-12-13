ازاي تدفع فاتورة التليفون والإنترنت وأنت في بيتك؟.. تفاصيل

يرغب عدد كبير من المواطنين في سداد فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت؛ لتفادي الغرامات الموقعة في حالة التأخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومنع انقطاع الخدمة، والتي هي تتصل بخدمات الانترنت.

فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2022

وسهلت الشركة المصرية للاتصالات طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2022 ، والتي تدفع عن الاستهلاك لمدة 3 شهور، وتمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يوما، و يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة.

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي للإنترنت لشهر ديسمبر

من خلال خدمة فوري لسداد فاتورة التليفون.

عبر ماكينات ATM لسداد فاتورة التليفون.

عبر خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

داخل مكاتب البريد المصري لسداد فاتورة التليفون.

من موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا.

عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي لشهر ديسمبر

خطوات سداد فاتورة الأرضي بفوري

الدخول على موقع فوري على الانترنت

اضغط على كلمة لوحة مدفوعاتي

اضغط على كلمة عملية جديدة

ثم اضغط على اتصالات وإنترنت

اضغط على كلمة WE

اضغط على خدمة محلية المصرية للاتصالات

ثم ادخل رقم الهاتف الأرضي واضغط على التالي

سيظهر لك فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022

اختر طريقة الدفع فيزا كارت واستكمل خطوة الدفع

موعد سداد فاتورة الأرضي

وسيتم فرض غرامة مالية لمن تخلف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرقم 19777 من على الخط الأرضي .

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

باستخدام اسمك ورقم الهاتف، وذلك من على موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال الينك التالي:- https://billing.te.eg/ar-EG.