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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ازاي تدفع فاتورة التليفون والإنترنت وأنت في بيتك؟.. تفاصيل

دفع فاتورة التليفون
دفع فاتورة التليفون الارضي

يرغب عدد كبير من المواطنين في سداد فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت؛ لتفادي الغرامات الموقعة في حالة التأخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومنع انقطاع الخدمة، والتي هي تتصل بخدمات الانترنت.

فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2022

وسهلت  الشركة المصرية للاتصالات طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2022 ، والتي تدفع عن الاستهلاك لمدة 3 شهور، وتمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يوما، و يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة. 

ادفع قبل الوقف ..طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 .. رابط الاستعلام والسداد

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي للإنترنت لشهر ديسمبر 

من خلال خدمة فوري لسداد فاتورة التليفون.

عبر ماكينات ATM لسداد فاتورة التليفون.

عبر خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

داخل مكاتب البريد المصري لسداد فاتورة التليفون.

من موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا.

عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي لشهر ديسمبر 

خطوات سداد فاتورة الأرضي بفوري

الدخول على موقع فوري على الانترنت

اضغط على كلمة لوحة مدفوعاتي

اضغط على كلمة عملية جديدة

ثم اضغط على اتصالات وإنترنت

اضغط على كلمة WE

اضغط على خدمة محلية المصرية للاتصالات

ثم ادخل رقم الهاتف الأرضي واضغط على التالي

سيظهر لك فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022

اختر طريقة الدفع فيزا كارت واستكمل خطوة الدفع

موعد سداد فاتورة الأرضي  

وسيتم فرض غرامة مالية لمن تخلف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي. 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرقم 19777 من على الخط الأرضي . 

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

 باستخدام اسمك ورقم الهاتف، وذلك من على موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال الينك التالي:- https://billing.te.eg/ar-EG.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

ادفع قبل وقف الخدمة.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

الشركة المصرية للاتصالات المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي التليفون الأرضي

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