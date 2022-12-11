كيفية سداد فاتورة الكهرباء بالموبيل

وفرت الشركة القابضة للكهرباء، عدد من المنافذ لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية من سداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، وذلك بعد إجراء عملية الاستعلام من خلال المواقع الخاصة لجميع شركات التوزيع بالمحافظات.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة معرفة كيفية سداد فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول الموبيل، ومعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء وسداد الفاتورة بالطرق المختلفة.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء موقع الوزارة

يجب الدخول علي موقع وزارة الكهرباء، لسداد فاتورة الكهرباء واختيار قسم الخدمات، وبعدها البحث علي اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء، اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن.

ويتم إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء، اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء، انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

دفع فواتير الكهرباء من الموبيل



أتاحت الشركة القابضة للكهرباء لأصحاب العدادات، سداد فواتير الاستهلاك من خلال محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة من علي المتاجر الذكية App Store و Play Store، والتسجيل بالبرامج المختلفة واتباع الخطوات اللازمة للدفع الإلكتروني من الفيزا المربوطة بالموبيل أو المحافظ الاكترونية.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء



كيفية سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا



يتم سداد فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر لأصحاب العدادات الإلكترونية، من خلال منافذ ماكينات التحصيل الإلكترونية على مستوى المحافظات

بمكاتب البريد

ممكن

ضامن

البنك الزراعي

مصاري

Bee

أمان

وقتي

تمام

سداد

فوري



دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء



تحصيل فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول على موقع وزارة الكهرباء، باتباع الخطوات التالية:-

اختيار قسم الخدمات

اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء

اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن

إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء

اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء

انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء

اختيار طرق السداد المختلفة