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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب بالفترة المسائية.. استقرار عيار 21

اسعار الذهب
اسعار الذهب

يبحث الملايين من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب الذي سجل ارتفاعا قياسيا بشكل ملحوظ لكل الأعيرة الذهبية، وخاصة عياري 21 و 18، واللذان ارتفع سعرهما في حالات الشراء، واستقر  في حالة البيع.

سعر الذهب

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة بأسعار الذهب اليوم في مصر، بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، التي شهدت ارتفاعا كبيرا خاصة عياري  24 و 21  في السوق، مع الاستقرار اليوم عند عيار 24 1,920 جنيها للبيع و 1,966 جنيها للشراء، عيار 21 بلغ 1,680 جنيها للبيع ، و1,720 جنيها للشراء.
 

سعر الذهب اليوم في مصر

ذهب

سعر جرام الذهب بالجنيه 

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,920 جنيها- شراء 1,966 جنيها.
الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,760 جنيها- شراء 1,802 جنيه.
الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,680 جنيها- شراء 1,720 جنيها.
الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,440 جنيها- شراء 1,474 جنيها.
الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,120 جنيها- شراء 1,147 جنيها.
الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 960 جنيها- شراء 983 جنيها.
اسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 59,712 جنيها-  شراء 61,134 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 13,440 جنيها- شراء 13,760 جنيها.
الكيلو بيع 1,920,000 جنيه- شراء 1,965,714 جنيها.
 

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”

وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل  الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل  نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

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