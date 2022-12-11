قبل نهاية العام.. كيفية التعديل وإضافة المواليد على بطاقة التموين

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية إضافة وتعديل المواليد علي بطاقة التموين 2022، للاستفادة من الدعم المقدم من وزارة التموين، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، لمواجهة الغلاء.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري، طرق إضافة وتعديل المواليد 2022، من خلال بعض الخطوات الهامة والسهلة في ذات الوقت.

اضافة بطاقة التموين

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022



يمكن للمواطنين اضافة او تعديل المواليد الجدد من خلال اتباع الطرق التاليه:-

سجل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

سجل حسابا جديدا.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

اختر إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا

بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

كتابة صلة القرابة ابن أوابنة

اختيار الصفة ضم أبناء

اختر كلمة إضافة

شروط اضافه وتعديل المواليد علي بطاقة التموين 2022

الشروط تتضمن الاتي:-

انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه

إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة

المرأه المعيلة

الأرملة

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

الاضافة بحد أقصى فردين

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه

تعديل بطاقة التموين

الفئات المستثناه من تحديث بطاقة التموين 2022

الفئات المستثناه من تحديث بطاقة التموين، هم اسر السجناء وكبار السن الغير قادرين علي الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول، ويمكن لهؤلاء الفئات أن يتقدم أحد أفراد الأسرة إلى مكتب التموين التابع له وتقديم ما يثبت صحة ذلك .

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022

إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الرابط على موقع بوابة مصر الرقمية الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

ويمكن تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 ، من خلال موقع دعم مصر بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع دعم مصر

إدخال رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقم

تظهر بعد ذلك بيانات البطاقة الشخصيه

وبعدها يتم إدخال الرقم القومي

يتم ارسال رسالة لصاحب بطاقة التموين علي رقم الهاتف

و يتم قبول الرقم إذا كان مسجل باسم رب الاسرة صاحب البطاقة

ويتم رفضه في حالة كان غير مسجلا باسمه

كيفية تقديم التظلمات لوزارة التموين

يتم تقديم الاوراق التالية للتقديم علي تظلمات التموين للدعم الاستثنائي

بطاقة الرقم القومي

بطاقة التموين

الذهاب إلى أقرب مكتب تمويني أو أحد مراكز الخدمة المطورة.

يتسلم مكتب التموين المستندات من المتقدم بالتظلم ويتم إرسالها لمديرية التموين ثم ديوان عام الوزارة لفحص هذه التظلمات والبت فيها وإقرارها للمستحقين.

الغاء تموين اصحاب السيارات اعلي من موديل 2018



وجائت القرارات بإلغاء تموين جميع المواطنين مالكي السيارات الجديدة بداية من موديل 2018 فأحدث من بطاقة التموين، حتى وإن كان المواطن قام بشرائها عن طريق التقسيط أو غيره،لان الوزارة تهدف إلى خدمة الأسر الأكثر احتياجًا.

وفي حال حذف أي مواطن من مالكي السيارات الجديدة من بطاقة التموين، فعليه أن لا يتقدم بعمل تظلمات، إذ أنه لن يتم قبولها، حتي لو بالتقسيط لان المواطن هو الذي يدفع قسط السيارة.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات التموين للدعم الاستثنائي

صورة بطاقة التموين للشخص المتظلم

صورة من بطاقة الرقم القومى لرب الأسرة أو صاحب البطاقة

تقديم رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة أو أحد أفرادها

صورة من كارت معاش تكافل وكرامة

يتم تقديم بون صرف الخبز عن شهر سبتمبر للتأكد من عدم إضافة الدعم الاستثنائي على البطاقة

بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم يقدمون صورة كارنية الخدمات المتكاملة