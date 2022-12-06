تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يخسر 100 جنيه اليوم

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، نشرة بأسعار الذهب اليوم في مصر، بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، التي شهدت ارتفاعا كبيرا خاصة عيار 24 والذي تخطى سعره الـ2000 جنيه في السوق.

اسعار الذهب الفتره الصباحية

سجلت اسعر الذهب صباحا، عيار 24 : 2091 جنيها، وعيار 21 : 1830 جنيها، وعيار 18 : 1569 جنيها، ووصل، سعر الجنيه الذهب : 14,640 جنيها.

أسعار الذهب الفترة المسائية

وتراجعت أسعار الذهب في الفتره المسائية، تراجعا قويا وفقد عيار 21 يفقد 100 جنيه، مسجلا أول تراجع في تعاملات الاسبوع الحالي.

سعر الذهب عيار 21

يبحث الملايين من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب الذي سجل ارتفاعا قياسيا بشكل ملحوظ لكل الأعيرة الذهبية، وخاصة عيار ذهب 21 والذي تضاعف سعره في اقل من 8 أشهر مرتفعا في حالات البيع والشراء.

أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”

وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الكبير في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.



سعر جرام الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,920 شراء 1,977جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,760 شراء 1,812 جنيها

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,680 شراء 1,730جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,440 شراء 1,483جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,120 شراء 1,153جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 960 شراء 989 جنيها

الأونصة الذهب

الاونصة بيع 59,712 شراء 61,489 جنيها

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 13,440 شراء 13,840 جنيها

الكيلو الذهب

الكيلو بيع 1,920,000 شراء 1,977,143 جنيها

ذهب

سعر جرام الذهب امس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,034 شراء 2,091 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,865 شراء 1,917 جنيها

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,780 شراء 1,830جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,526 شراء 1,569جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,187 شراء 1,220جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,017 شراء 1,046 جنيها

الأونصة الذهب

الاونصة بيع 63,266 شراء 65,043 جنيها

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 14,240 شراء 14,640 جنيها

الكيلو الذهب

الكيلو بيع 2,034,286 شراء 2,091,429 جنيها

سعر الذهب

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.