تعرف على سعر برنامج العمرة بتأشيرة الزيارة الشخصية

يبحث عدد كبير من المغتربين المصريين المتواجدين في السعودية علي رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى السعودية، وحددت الخارجية السعوديه من هم المسموح لهم بجلب عائلاتهم بالمملكة، والأسعار الجديدة لرسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية السعودية 2022، بالاضافة الي الوظائف المتاحة لهم.

تأشيرة تتيح التنقل داخل السعودية وتأدية العمرة

وأتاحت وزارة الخارجية السعودية أمام زوار المملكة العربية السعودية بالتأشيرة الشخصية، من الدخول إلى أراضي المملكة والتنقل بين مناطقها ومدنها المختلفة، فضلاً عن تأدية مناسك العمرة بالتزامن مع بدء موسم العمرة الحالي، وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

أسعار برنامج العمرة بالتأشيرة الشخصية

ووفرت وزارة الخارجية السعودية برنامج العمرة بالتأشيرة الشخصية أمام زوار المملكة العربية السعودية بإجمالي من 16 لـ 18 ألف جنيه مصري بعد الحصول على التأشيرة مفصلة كالتالي:-

2142 جنيه مصري ما يعادل 81 دولارًا رسوم التأشيرة الشخصية ، و رسوم تأمين طبي تحت سن الـ 50 عام تتراوح ما بين 10.5 إلى 18 دولار، ما يعادل من 265 إلى 480 جنيه.

الحصول على رسوم إنجاز بما يقيمة 555 جنيه مصري، ورسوم حجز الموعد العادي لتسهيل واستلام الورق بقيمة 1200 جنية، أو رسوم حجز موعد VIP بقيمة 2380 جنيه مصري.

قيمة رسوم باركود العمرة والتي تتراوح ما بين 3200 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وسعر البنك في التحويل للحساب على الفيزا الدولار 26.45 جنيه.

سعر تذكره الطيران ذهاب وعودة لتأدية مناسك العمرة بقيمة 8650 جنيه.

الحج والعمره

شروط تأدية العمرة في المملكة السعودية

وتشترط وزارة الحج والعمرة السعودية لتأدية مناسك العمرة ضمن موسم العمرة الحالي، الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين الذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز وتاخر الرحلات أو إلغاؤها وغيرها من الأمور.

رسوم تأشيرة المصريين للزيارة العائلية إلى السعودية



تبلغ رسوم الزيارة العائلية حوالي 2000 ريال سعودي، تدفع تحت بند رسوم حكومية، كما يقوم بدفع مبلغ 2000 ريال رسوم دخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم دفع هذه المبالغ كرسوم لمرة واحدة فقط.

رسوم تأشيرة المصريين للزيارة العائلية إلى السعودية 2022



ويمكن الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين و عن صلاحية الإقامة إلكترونيا دون الذهاب إلى مقرات الجوازات السعودية، بالاضافه الي انه يمكن متابعة طلب القدوم الي السعودية من خلال الاستعلام عن طلب تقديم الزيارة العائلية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعوديه انجاز، ويستغرق الطلب حوالي ثلاثة أيام فقط للحصول على الرد.

رسوم تأشيرة المصريين الزيارة العائلية إلى السعودية



سعر تأشيرة الزيارة العائلية، سعر تأشيرة الزيارة العائلية تختلف بالطلب لأكثر من مرة، و تبلغ أسعار الزيارة العائلية لمدة 6 شهور 3000 ريال، وتبلغ رسوم تأشيرة الزيارة لمدة 12 شهرا 5000 ريال، أما تأشيرة الزيارة العائلية لمدة سنتين 8000 ريال سعودي.



ويمكن من خلال منصة إنجاز السعودية دفع رسوم خدمات مصلحة الجوازات السعودية، التي تخص الخروج والذهاب والعودة، كذلك تأشيرات الزيارة العائلية.

شروط طلب المصريين الزيارة العائلية للسعودية



يجب أن تكون الأسرة قد أخذت جرعتين، اللقاحات المعتمدة في السعودية، وهذه اللقاحات المعتمدة هي أكسفورد استرازينيكا ساينوفاك، جونسون آند جانسن، فاييزر بيونتك، موديرنا، سينوفارم.



وحددت السعودية أقارب الدرجة الأولى فقط للإقامة في المملكة عن طريق تأشيرة الزيارة العائلية: الأب، الأم، الابن، الابنة، الزوجة، الأخ، الأخت.

الحج والعمره



طريقة استخراج تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية



طريقة استخراج تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية، من خلال الدخول الي منصة التأشيرات الإلكترونية انجاز، اختر خدمة الأفراد، اختر مقيم، اختر طلب زيارة عائلية للمقيمين، وافق علي الشروط، ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالمقيم، كرقم الإقامة، تاريخ انتهاء الإقامة، قم بكتابة كافة بيانات طلب الحصول على التأشيرة كاسم صاحب الطلب، الجنسية والمهنة،رقم الهاتف الجوال، العنوان والبريد الإلكتروني، رقم تأشيرة الدخول.

استخراج تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

إدخال بيانات خاصة بجهة العمل كاسم جهة العمل، رقم السجل، تحديد الغرض من الزيارة، اسم المطلوب وديانته،تاريخ الميلاد ومحل الميلاد،رقم جواز السفر ونوعه،تاريخ إصدار وانتهاء الجواز ومكانه،مهنته وجنسيته،الجنس، جهة القدوم منه،البريد الإلكتروني الخاص به،عدد مرات دخوله المملكة، العلاقة،مدة الصلاحية بالأيام، مدة الإقامة بالأيام.

ومن ناحية اخري، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم جميع التسهيلات للمعتمرين وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنها أن تيسر الإجراءات على المعتمرين، ومن بينها منصة “إيزي عمرة”، فضلا عن إتاحة تأشيرة الزيارة الشخصية التي تسمح بتأدية مناسك العمرة وتمكن المواطنين من دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية.



آلية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية

وتوجد آلية للحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية أعلنت عنها الخارجية السعودية، وهي:

- تمكن الزيارة الشخصية الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين.

- تتيح تأشيرة الزيارة الشخصية إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة.

- كما يمكن من خلال تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية تأدية مناسك العمرة.

- زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

- زيارة المواقع الدينية والتاريخية.

- إمكانية حضور الفعاليات الثقافية.

الحج والعمره

كيفية التقديم على تأشيرة الزيارة

يمكن التقديم على التأشيرة عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة "التأشيرات"، حيث يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة من خلال ما يلي:

- تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية.

- التقدم بطلب "الزيارة"، من خلال خدمة الأفراد في المنصة.

- تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.

- ملئ البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية.

- ثم الموافقة على التعهدات اللازمة.

- يتم بعد ذلك معالجة الطلب.

- إصدار "مستند تأشيرة زيارة شخصية"، الذي يمكن استعراض بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن "طلب دعوة".

- المدعو للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي.

- يتم دفع الرسوم بعد تعبئة نموذج "طلب تأشيرة دخول" في منصة التأشيرات.

- بعدها يتم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية المملكة في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية.

- ثم يتم بعدها استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول والقدوم إلى المملكة عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

كيفية الاستعلام عن طلبات تأشيرة الزيارة

ويتم الاستعلام عن الطلبات المُقدمة من خلال ما يلي:

- الدخول إلى منصة التأشيرات.

- اختيار أيقونة "استعلام".

- تعبئة البيانات المطلوبة.

- النقر على "استعلام" لمراجعة الطلبات المُقدمة مُسبقًا.

منصة “إيزي عمرة”

كما توفر المملكة العربية السعودية تسهيلات أخرى للمعتمرين من خلال إنشاء منصات تيسير الإجراءات، من بينها منصة “إيزي عمرة” لتسهيل الإجراءات.

“إيزي عمرة” منصة معتمدة من قبل وزارة الحج والعمره السعودية، والتى يمكن من خلالها إصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين وأداء المناسك.

وتعتبر منصة “إيزي عمرة” ضمن أحدث المنصات التى أطلقها مؤسسة “سياد” القابضة السعودية، والتى سبقها منصة “نسك”، حيث تهدف تلك المنصات لإصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين.