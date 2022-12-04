خطوات وشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين.. تفاصيل

يستفاد عدد كبير من الأسر بزيادة التموين من خلال إضافة مواليد جديدة، للمساهمه في غلاء المعيشة، بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة الدعم، من خلال بوابة مصر الرقمية او موقع دعم مصر.

كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

يقدم موقع صدي البلد الاخباري، كيفية اضافة المواليد علي بطاقة التموين، التي أعلنها وزير التموين وسيتم تطبيقها ولكن وفقا لشروط معينة منها أن يكون الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه وهو الحد الأدنى للدخل حاليا.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الرابط على موقع بوابة مصر الرقمية الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين

الشروط تتضمن الاتي:-

الإضافة بحد أقصى فردين

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه

انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه

إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

المرأة المعيلة

الأرملة

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022

كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

سجل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

سجل حسابا جديدا.

كتابة الرقم اقومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

اختر إضافة أفراد أسرتيغير المقيدين تموينيا

بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة

اختيار الصفة ضم أبناء

اختر كلمة إضافة