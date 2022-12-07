كيفية حجز أراضي التخصيص الفوري من وزارة الاسكان

يسعي عدد كبير من المواطنيين، إلى امتلاك و شراء قطع الأراضي أو الوحدات السكنية، للتخفيف من اعباء المعيشة ودفع الاقساط الشهريه للسكن الايجار.

تفاصيل طرح وزارة الاسكان للاراضي السكنية

و تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح قطع أراضي سكنية صغيرة للتخصيص الفوري،ووحدات مناسبة لجميع المستويات بنظام الطرح الدائم.

حجز قطعة أرض من وزارة الاسكان

ويستعرض موقع صدي البلد الاخباري، تفاصيل الطرح الخاص بوزارة الاسكان للقضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، وللتسهيل علي ا لمواطنين في امتلاك الوحدات السكنية.

كيفية حجز قطعة أرض بوزارة الإسكان

خطوات حجز قطعة الارض بنظام التخصيص الفورى التابعه لوزارة الاسكان

أماكن الأراضي السكنية المطروحة بوزارة الاسكان

يشمل الطرح المخصص من وزارة الاسكان 305 قطع أراض، منها 143 قطعة أرض بمحور الأراضى الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة)، و104 قطع أراض بمحور الأراضى المميزة بمدن (السادات – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة)، و 58 قطعة أرض بمحور الأراضى المتوسطة بمدينتى (النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان).

حجز قطعة أرض بوزارة الإسكان بنظام التخصيص الفورى

و يأتى الهدف من الطرح هو القضاء على ظاهرة السمسرة والمتاجرة بالأراضى وإتاحة الفرصة للفئات المختلفة،و سيكون التخصيص بالنظام الفورى وليس القرعة العلنية أو الإلكترونية.

رابط موقع حجز قطعة وزارة الاسكان بنظام التخصيص الفورى

يتم الدخول للحجز من خلال موقع الهيئة https://reserve.newcities.gov.eg

موعد حجز قطعة الارض لوزارة الاسكان

يبدأ الحجز غدا الخميس الساعة العاشرة صباحا ويستمر الحجز لمدة شهرين.

مقدم جدية حجز ارض وزارة الاسكان

يُقدم الراغب في شراء قطع الأرض السكنية، بعد الحجز قيمة جدية محددة لكل محور والتي يبلغ قيمتها:

مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضى الأكثر تميزا 350 ألف جنيه، وجدية الحجز لقطع الأراضى المميزة 100 ألف جنيه، وجدية الحجز لقطع الأراضى المتوسطة 25 ألف جنيه .

خطوات حجز قطعة الارض بنظام التخصيص الفورى

يمكن للمواطنيين الحجز بالدخول على الموقع وتحميل كراسة الشروط ومطالعة قطع الأراضى المتاحة، بإنشاء حساب جديد.

بالاضافة اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضى المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

شروط افضلية الحجز لقطعة الارض بوزارة الاسكان

ويتم تحديد شروط افضلية الحجز لقطع الارض بالتخصيص الفوري لوزارة الاسكان، فى حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضى الأكثر تميزا سيتم الرجوع إلى عملة السداد والتى تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكى (تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يوماً على إيداعه بالبنك)، و بالنسبة لقطع الأراضى المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقى ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوى سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.

20- لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أى من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور.

إجراءات حجز قطع الارض التابعه وزارة الاسكان

وتستمر الاجراءات لحجز قطعة الارض، بإدراج عملة السداد لباقى ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضى الأكثر تميزا، و نسبة الاستكمال لباقى ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضى المميزة والمتوسطة، و يتم استخراج استمارة الحجز التى تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز ويتم التوقيع عليها.

يتم التوقيع على تعهد يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بالاضافة الي إرفاق استمارة الحجز والتعهد بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وإرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.