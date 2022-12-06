الأوراق المطلوبة لتقديم عداد مياه إلكتروني

يستعرض موقع صدي البلد الإخباري، خدمة معرفة كيفية تركيب عداد مياه مسبقة الدفع إلكتروني، لوحدة سكنية كاملة منزل أو شقة، والتي تتيحه شركه المياه بالإضافة إلي فصل عداد المياه الخاص بالشقة عن العمارة، وسداد فواتير مياه الشرب.

يسعي عدد كبير جدا من المواطنين لتركيب عداد مياه، التابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتجنب المخالفات وعمل محضر من قبل موظفين شركه المياه.

كيفية توصيل المياه بدون عداد



ويحق للمواطن التقدم بطلب لإنشاء وصلة منزلية بغرض استخدام المياه للاستهلاك الآدمي و محاسبته بالفئة المقررة، ويلتزم المشترك بتقديم المستندات الآتية:

ترخيص البناء أو موافقة الوحدة المحلية

صورة بطاقة الرقم القومي

مستند ملكية الأرض / حق الانتفاع / الإيجار

ملف كارتون لحفظ صور مستندات طلب التوصيل

طلب توصيل المياه (مجاني بالفرع بالتابع )

تكلفة تركيب عداد المياه

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه للمنزل

وحددت شركة مياه الشرب، عددا من الأوراق لطلب المواطنين عداد مياه حديث، وجاءت كالتالي:-

إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

الرخصة "صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن".

إيصال مياه من أقرب جار.

موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

سند الحيازة أو الملكية.

إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

بطاقة الرقم القومي للعميل.

تكلفة تركيب عداد المياه

وجاءت تكلفة تركيب عداد المياه الحديث، بالإضافة إلى تكلفة التركيب كالتالى:-

سعر العداد الجديد الإلكتروني مسبق الدفع يصل إلى 1810 جنيهات.

يتم احتساب الفاتورة المنفصلة الشهر التالي من تاريخ تركيب العداد الجديد.

يتم التوصيل وفتح المياه للمشترك خلال أسبوع من سداد قيمة مقايسة العداد.

تكلفة تركيب عداد المياه

خطوات استبدال عداد المياه

كيفية استبدال عداد المياه في حالة تعطله أو عدم تسجيله لقراءة دقيقة

سداد مبلغ 35 جنيها رسوم فحص عداد المياه ، بشرط سداد آخر فاتورة للشركة.

يستغرق الفحص نحو أسبوعين.

في حالة تأكيد تعطل عداد المياه يتم استبداله بآخر جديد يقوم فني الشركة بتركيبه.

سداد قيمة العداد الجديد على أقساط تضاف إلى قيمة الاستهلاك الشهري.

في حالة توقفه أو تسجيل قراءة خاطئة يتم التوجه لأقرب محطة مياه وتقديم طلب للفحص.

التأكد من تسجيل عداد المياه قراءات دقيقة أو خاطئة.

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه للمنزل



قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط

قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر

قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن

قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة

سداد قيمة المعاينة والملف

إجراء فني الشبكة المعاينة علي الطبيعة

إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد

توقيع العميل للعقد.

الانتهاء من تقديم الخدمة.

تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية