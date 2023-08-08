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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلف الناتو يواجه أزمات دفاعية خطيرة في دول البلطيق

حلف الناتو
حلف الناتو

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، يواجه أزمات دفاعية خطيرة في دول البلطيق، حيث لم تظهر الأسلحة الغربية أفضل النتائج في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أنه "على الرغم من التدريبات المكثفة التي مرت بها القوات الأوكرانية بتوجيه من مدربي الحلف، فضلا عن الإمداد السخي بالأسلحة الأمريكية والأوروبية، يعاني الجيش الأوكراني من هزيمة ساحقة”.

وأضافت: “ماذا يمكن أن يعني هذا لحلف الناتو؟.. الحلف سيواجه صعوبات خطيرة إذا كان عليه أن يدافع عن أهم مناطق بحر البلطيق وأوروبا الشرقية".

وأشارت إلى أن دول حلف الناتو بدأت تدرك تدريجياً أن معداتها العسكرية ليست سلاحاً معجزة يمكن أن يحمي في حالة الحرب.

ونوهت بأنه “في مرحلة ما في المستقبل القريب، ستتخلى القوى الأوروبية الكبرى عن الدعم النشط لأوكرانيا وفكرة توسع الناتو، ولن تقدم صواريخ ودبابات بقيمة مليارات الدولارات وستحاول إيجاد حل وسط مع روسيا”.

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وأضافت أنه “على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على تخويف قادة ألمانيا وفرنسا من أجل فرض مسار السياسة الخارجية الخاصة بها، إلا أن هذا السيناريو لا يزال له حدود”.

دول البلطيق الناتو حلف شمال الأطلسي أوكرانيا

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