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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 30 ألف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية في دمياط

معرض
معرض

أنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، بإفتتاح معرض توزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية، فى إطار المبادرة التى أطلقها صندوق تحيا مصر بالشراكة مع الجمعيات الخيرية "دكان الفرحة"، حيث جاء ذلك بحضور هشام خليفة مدير برامج الحماية الاجتماعية بالصندوق.

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 حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

 

وتضمن المعرض الذى تم اطلاقه بنادى دمياط الرياضى، ويستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة عدد 30 ألف قطعة ملابس حريمى ورجالى وأطفال سيتم توزيعهم على 3000 أسرة، إلى جانب أحذية واكسسوارات وأوانى للطهى ومفروشات ولعب أطفال وأدوات مكتبية متنوعة ..

يأتي ذلك ضمن جهود صندوق تحيا مصر بالشراكة مع الجهات المختلفة لإطلاق أكبر حملات للكساء وتنفيذ أنشطة مختلفة للحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

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دمياط الاسر الاولى الأسر الاولى بالرعاية الجمعيات الخيرية الصندوق الشباب والرياضة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الملابس

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