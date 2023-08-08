انهيار وشيك.. الغرب يعترف بتلقي أنباء مخيبة للآمال بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن شخصيات أمريكية وأوروبية بارزة، بأن الغرب بدأ بشكل متزايد في تلقي أنباء مخيبة للآمال حول الهجوم الأوكراني المضاد.

وحسب “سي إن إن”، قال عضو الكونجرس، مايك كويجلي: "نحصل على تقارير مؤسفة.. يتم تذكيرنا باستمرار بالصعوبات التي يواجهونها… هذا هو أصعب وقت في هذا الصراع العسكري".

وقالت شبكة “سي إن إن”، إن “أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في دفاعات روسية منيعة”، مشيرة إلي أن “الجيش الأوكراني عانى بالفعل من خسائر فادحة، مما أجبره على التراجع”.

وأضافت نقلا أحد الدبلوماسيين الغربيين: “لدى الروس عدة خطوط دفاع.. لم يمر الجيش الأوكراني حتى بالمرحلة الأولى. إذا استمروا في القتال لبضعة أسابيع أخرى ولم يحققوا أي نتائج، فما هي الضمانات بأنهم سينجحون على الإطلاق، مع الأخذ في الاعتبار أن القوات المسلحة لأوكرانيا ستنضب بحلول ذلك الوقت”.

وتابعت: “يخشى بعض السياسيين أن تؤدي الإخفاقات في الهجوم المضاد إلى إلقاء اللوم داخل أوكرانيا وداخل صفوف شركائها الغربيين. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى انقسام خطير”.