إنشاء 7 مصانع للسكك الحديدية في مصر.. تفاصيل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أننا نعمل حاليا على إنشاء 7 مصانع للسكك الحديدية في نفس الوقت لاحتياجات السكك الحديد في مصر.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن منهم مصانع بدأت الانتاج الفعلي للسكك الحديدية، نسعى لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر.



وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن ننتج مفاتيح للسكك الحديدية في ورش العباسية، مستدركا أنه إنشاء شركة بين سكك حديد مصر وفويست البين النمساوية لانتاج مفاتيح السكك الحديدية.



وأشار وزير النقل، إلى أن منع استيراد الفلنكات وتصنيعها في مصر، وسيتم تصنيع 40 قطار مترو مع هيونداي روتم في مصر.