إنتاج عربي مشترك.. "ترانزيت" دراما اجتماعية رومانسية تعكس جوهر الحياة في دبي

بمشاركة نخبة من نجوم الدراما..

تستعد "حارس استديوز" بالتعاون مع ATL من مؤسسة شبكة "زي" الإعلامية، لتقديم أول إنتاج مشترك يجمعهما، وهو المسلسل العربي "ترانزيت" الذي تم تصويره كاملاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما العربية في إطار من الأحداث العاطفية المشوقة بطابع اجتماعي انساني ويتخلله خط من الآكشن الذي يضفي على العمل عنصر المفاجأة.

مسلسل "ترانزيت" مستوحى من المسلسل الشهير لـ "زي" Chupke Chupke، وقد وضعت سيناريو وحوار العمل الكاتبة السورية لجين خلف وأخرجه باسم السلكا، وهو من بطولة نادين تحسين بيك، هافال حمدي، جهاد سعد، نادين خوري، بديع ابو شقرا، جلال شموط، نظلي الرواس، نورا رحال ومؤيد الخراط إلى جانب ممثلين من مصر والسودان والأردن والإمارات بحكم جغرافية المكان حيث أن مدينة دبي التي تم تصوير العمل فيها هي نقطة تقاطع لكافة الجنسيات وتجمع شخصيات من كافة انحاء العالم.

يتناول المسلسل حياة زوجين يشرعان في رحلة مشتركة، ويشاء القدر أثناء رحلتهما أن يدخلا بأحداث وتفاصيل غير متوقعة، ويقدم المسلسل مزيجاً ساحراً من الرومانسية والدراما والتجارب الإنسانية تتقاطع مع جريمة قتل غامضة تتكشف تفاصيلها في أحداث العمل، وفي تصريح خاص يقول المخرج باسم السلكا: "يشرح المسلسل كيف تتم في مدينة دبي الصاخبة المبنية على النظام والوقت علاقات حب لا تخضع لأي شرط من شروط الحياة في زمننا الحالي، فالعلاقات الإنسانية لا تخضع للرياضيات بل تخضع للظروف المحيطة بكل علاقة وللمشاعر الخاصة بالأشخاص الذين يشكلون هذه العلاقات، وكيفية تعاملها مع محيطها".

تم تصوير "ترانزيت" بأحدث التقنيات والكاميرات المتطورة، وفي مواقع تصوير تم اختيارها بدقة وعناية لتعكس تفاصيل إيقاع الحياة العصرية في دبي، ليكون هذا المسلسل شهادة على التزام "حارس استديوز" وATL بتقديم إنتاجات من الدرجة الأولى تأسر الجماهير في جميع أنحاء العالم، وفي هذا السياق يقول السيد مانوج ابراهام ماثيو نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الإقليمي لـ zee entertainment : "هذا هو إنتاجنا السابع عربياً، ولدينا قائمة من 5 إنتاجات على الأرض وإنتاج آخر مع حارس استديوز قيد التنفيذ، أيضاً بصفتنا منتجاً شريكاً لهذا المسلسل، إنه لمن دواعي الفخر أننا تمكنا من القيام بتصويره بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع وجود غالبية المواقع في دبي، فقد نجح الأستاذ عمار حارس في تجميع طاقم ممتاز" وأضاف: "تتمتع الإمارات والمنطقة العربية بمواهب إبداعية استثنائية، وفي Zee نود الاستمرار في رعاية هذا الإبداع والاستثمار فيه".

بدوره عبّر الأستاذ عمار حارس المدير التنفيذي لحارس استديوز عن حماسه لهذا المشروع قائلاً: "يسعدنا أن نقدم مسلسل "ترانزيت" وهو إنتاجنا الأول، ونحن فخورون للغاية بشراكتنا مع ATL - A Zee Network Enterprise لهذا المسعى، ويمثل هذا خطوة مهمة وعلامة فارقة بالنسبة لنا في الوقت الذي نشرع فيه بالإنتاج ونعيد تعريف الترفيه من خلال سرد القصص المؤثرة من المنطقة العربية".

"تأسست حارس استديوز في عام 2022، وهي في طليعة صناعة الترفيه، مدفوعة بشغف لمشاركة القصص الآسرة من المنطقة العربية، من خلال رؤية عالمية. وتهدف "حارس استديوز" إلى جذب الجماهير من جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على ثراء الثقافات والتقاليد والأعمال الفنية من الشرق الأوسط.