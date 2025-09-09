تفاصيل إطلاق أول كشاف أمامي محلي الصنع لطراز شيفروليه أوبترا

في إنجاز غير مسبوق يعد علامة فارقة في تاريخ صناعة السيارات المصرية، أعلنت شركة جنرال موتورز مصر، الرائدة في قطاع السيارات –بالشراكة مع مصنع عقل أحد أبرز المصانع المحلية للصناعات المغذية للسيارات- عن تصنيع أول كشاف أمامي محلي الصنع سيارات الركاب في مصر والذي تم تصميمه خصيصاً للسيارة شيفروليه اوبترا الجديدة كلياً.

تهدف تلك الشراكة الإستراتيجية إلي دعم قدرات التصنيع المحلي وتعزيز التنمية الصناعية في مصر وتوسيع عمليات التجميع وتحسين كفاءة سلسلة التوريد وتطبيق أحدث تقنيات التصنيع، بما يتماشى مع برنامج تطوير صناعة السيارات في مصر. ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مشتركة لتوطين الصناعة وتعزيز الابتكار.

يأتي هذا الإنجاز في دلالة على ريادة الشركة و يجسد التزام جنرال موتورز الاستراتيجي لتعزيز التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا وتطوير منظومة صناعة السيارات الوطنية كما يعكس حرصها على دعم الإبتكار وتمكين الكفاءات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد بما يتماشى مع رؤية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر.

تم إنشاء خط الإنتاج الخاص بمصنع عقل بمدينة المنصورة بالتعاون الكامل مع الفرق الفنية والتجارية لجنرال موتورز مصر بما يضمن توافق المنتج النهائي مع أعلى معايير الجودة المعتمدة لدى جنرال موتورز العالمية. هذا ولا يقتصر هذا الإنجاز على تعزيز المكون المحلي وتوفير فرص العمل فحسب بل يسهم أيضاً في ترسيخ مكانة مصر كمركزاً إقليمياً لصناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي تعليقها علي الحدث، أعربت شارون نيشي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا عن سعادتها بهذه الشراكة الإستراتيجية قائلة “يمثل هذا الإنجاز الريادي أكثر من مجرد إطلاق لمنتج جديد، فهو رمز قوي لما يمكن تحقيقه عندما تلتقي المعايير العالمية بالقدرات المحلية. شراكتنا مع شركة عقل قائمة على الثقة والمرونة والالتزام المشترك للابتكار، كما تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية الواسعة لدى شركة جنرال موتورز مصر ، في الاستثمار في علاقات مستدامة و طويلة الأمد مع الموردين المحليين في مصر".

وأضافت نيشي "من أنظمة الإضاءة إلى المكونات المتقدمة، تواصل جنرال موتورز مصر التعاون مع شبكة تضم 78 مورداً محلياً يتشاركون معنا الرؤية نحو التميز. ويُعد إطلاق أول كشاف أمامي يتم تصنيعه محلياً في مصر لطراز شيفروليه أوبترا دليلًا واضحاً على أن هذه الشراكات تُسهم في دفع عجلة النمو الصناعي، وتمكين الكفاءات المصرية، والأهم من ذلك، دعم مهمتنا في زيادة المكون المحلي. إنها بحق خطوة محورية نحو إنتاج سيارات عالية الجودة تُصنع بفخر في مصر—بأيدي المصريين—ولأجل المصريين."

ومن جانبه، أوضح المهندس علي عقل، المدير التنفيذي لمجموعة عقل "أنا على يقين بأن الأفضل لم يأتِ بعد في شراكتنا الممتدة لأكثر من 30 عاماً مع جنرال موتورز مصر، وهي شراكة تجسّد الثقة والمرونة والقيمة، بالنظر إلى التحول الكبير الذي شهدته رحلتنا المشتركة حتى الآن"

وأضاف قائلاً "تمثل شراكتنا مع جنرال موتورز مصر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الشركات العالمية والمحلية، ونسعى من خلالها إلى تقديم منتجات عالية الجودة تُنافس عالمياً، وتُسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر ونحن نؤمن بأن هذا التعاون سيُحدث نقلة نوعية في صناعة السيارات، وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي حيث يُبرز هذا الإنجاز قوة التعاون بيننا في دفع صناعة السيارات المصرية نحو الأمام، ويؤكد أن التصنيع المحلي قادر بالفعل على الوصول للمعايير العالمية. وبكل فخر، يشمل ذلك أول خط إنتاج في مصر للكشاف الأمامي والمرايا الجانبية الخاصة بطراز شيفروليه أوبترا 2025."

علي مدار أكثر من أربعين عاما ، رسخت شركة جنرال موتورز مصر مكانتها الريادية بقطاع صناعة السيارات المحلية حيث حققت إنجازاً غير مسبوق بإنتاج أكثر من مليون سيارة مصنعة محلياُ بجانب استثمارات ضخمة بمجالات الروبوتات والأتمتة تخطت 50 مليون دولار بالإضافة لجهودها اللافتة في دعم وتطوير شبكة الموردين المحليين. ومع إطلاق خط إنتاج الكشافات الأمامية الجديد، تواصل جنرال موتورز مصر دفع طموحات الدولة المصرية نحو التصنيع الصناعي المتقدم في قطاع السيارات، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية الماهرة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.