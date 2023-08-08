استشاري مشروع القاهرة التاريخية: نعمل على تطوير 5 مناطق بشكل عاجل

أكد المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أن مسجد السيدة زينب قريبا جدا سيتم البدء في تطويره، مشيرا إلى أن جميع مساجد آل البيت تحت التطوير.

وقال محمد الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن منطقة القاهرة التاريخية، ضخمة، مؤكدا أنه سيتم تطوير القاهرة التاريخية على 5 مراحل، بداية من منطقة درب اللبان، ومسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد السلطان حسن.

وتابع استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أنه نستهدف الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية ككل، مؤكدا أن القاهرة التاريخية تركت للأهمال على مدار عقود طويلة، وكان لا بد من التدخل للتطوير.

بشكل علمي ممنهج

وأشار محمد الخطيب إلى أن نعمل على تطوير 5 مناطق بشكل عاجل في القاهرة التاريخية، مؤكدا أن المشروعات تتم بشكل علمي ممنهج، ومتوقع أن يتم الإنتهاء من تطوير تلك المناطق خلال عام ونصف.