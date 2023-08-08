خبر حلو.. مايا مرسي تهنئ ريهام السهلي برئاستها شبكة قنوات dmc

عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بتولي المرأة المصرية مناصب قيادية في الإعلام.
وكتبت مايا مرسي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " مبرووووووك الاعلامية ريهام السهلي
رئيسة لشبكة قنوات DMC".
وتابعت: التاء المربوطة في صعود متتالي مع United Media Services المتحدة للخدمات الاعلامية
خبر حلو .
جدير بالذكر أن الشركة المتحدة قد قامت من قبل بتعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيسة لتحرير جريدة اليوم السابع.
وعلقت الدكتورة مايا مرسي على خير تعيينها قائلة: مبروك للكاتبة الصحفية علا الشافعي رئاسة تحرير اليوم السابع …
سيدة رئيسة تحرير جريدة يومية
برافوووووو المتحدة للخدمات الاعلامية.
وأضافت "أتمني لها كل النجاح …
مناصب قيادية للمرأة المصرية ….
مناصب تستحقها عن جدارة".