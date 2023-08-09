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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خطر على الصحة.. أهالي قرية الحمام بأسيوط يشكون من تلوث مياه الترعة

صدى البلد

اشتكي أهالي قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، من تلوث مياه  الترعه ، واتهم الأهالي المسئولين بالتقاعس في تنظيف الترعة وأنها أصبحت مصدرا للتلوث والقلق بسبب تراكم القمامة والقاذورات بها ، بالإضافة  إلي استخدام الأهالي لها كمقلب للقمامة ومدفن للحيوانات النافقة.

يقول محمود عبد الحفيظ أحد أهالى القرية في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد :الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة، حيث إنها تتوسط الكتلة السكنية بالقرية، وسط صمت كامل من المسئولين”.

وتقدم الأهالي بالعديد من الشكاوي للمسئولين حول تنظيف الترعة الخاصة بالقرية، مؤكدين أن آخر مرة تم تنظيف الترعة فيها كانت قرابة العام ومن بعدها تلوثت الترعة مرة أخري بالحيوانات النافقة والقمامة والمخلفات وبقايا الأشجار وتخمر تلك القاذورات بها وانبعاث روائح كريهة وحشرات كثيرة منها.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

إلقاء الحيوانات النافقة بؤرة لتجميع القمامة خطر على الصحة مقلب للقمامة

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