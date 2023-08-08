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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني: الدين العام للدولة ليس عيبا.. فيديو

محمد فريد
محمد فريد

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدين العام للدولة ليس عيبًا، ولكن هناك  بعض المحددات للدين مثل سبب الاستدانة، وفائدة الدين، وتوقيت سداد الدين.

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 وتابع "فريد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على  فضائية "ten"، أن فوائد الدين العام في مصر  كبيرة، وهناك حاجة لتسديد مجموعة من المبالغ في وقت قصير،  ولكن الاهم هو الحديث عن سبب الاستدانة. 

 وأضاف أن القطاع الخاص في مصر انكمش  خلال الفترة السابقة، ومساهمته في الناتج العام انخفضت، ما أدى لقيام الدولة بالاستدانة لزيادة الناتج القومي، مما قلص القطاع الخاص بصورة أكبر.

 ولفت إلى أن هناك توجها لتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن دور الدولة في الأساس منظم لعمل القطاع الخاص، وخلق مناخ لكافة القطاعات للعمل بشكل جيد، وتعزيز التنافسية بين كافة الشركات.

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