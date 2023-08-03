طلعت خليل يوضح أهم ما جاء في جلسة الدين العام بالحوار الوطني

كشف طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، أهم ما جاء في جلسة الدين العام اليوم بالحوار الوطني والإشكاليات والحلول.

وقال خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" الدين العام تفاقم بشكل كبير وله أسبابه، موضحا:" توسعنا في الديون بسبب إجراءات كثيرة منها الحماية الاجتماعية".

وأوضح أن حجم الدين الخارجي كان أكثر من 213 مليار جنيه في 2016، وارتفع إلى 1.526 تريليون جنيه في 2022



وأكمل:" بالإمكان أن نحاول تخفيف الأعباء عن الدولة من خلال طرح بعد المشروعات في البورصة والبحث عن مصادر بديلة غير الاقتراض من الخارج".