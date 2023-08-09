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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

يعاني من اضطراب نفسي.. مسن متغيب عن منزله بالمنيا وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

صدى البلد

تغيب المواطن إسماعيل محمد علي ، البالغ من العمر ٦٠ عاما ، عن منزله في مركز مطاى التابعة لمحافظة المنيا ، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.


وقال نجل الحج إسماعيل ، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "أبى البالغ من العمر ٦٠ عاما  ، يعانى من أضطراب نفسي ، تغيب عن المنزل منزله في مركز مطاى بمحافظة المنيا  ، فى ظروف غامضة، منذ يوم 25 من يوليو 2023  ولم يتم العثور عليه حتى الآن ".


وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه والدكم ، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحالتنا ”.

 

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

01141660118
01032778840


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

اهل الخير اضطراب نفسي تغيب عن المنزل ظروف غامضة لم يتم العثور عليه

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