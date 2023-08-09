يعاني من اضطراب نفسي.. مسن متغيب عن منزله بالمنيا وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

تغيب المواطن إسماعيل محمد علي ، البالغ من العمر ٦٠ عاما ، عن منزله في مركز مطاى التابعة لمحافظة المنيا ، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.



وقال نجل الحج إسماعيل ، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "أبى البالغ من العمر ٦٠ عاما ، يعانى من أضطراب نفسي ، تغيب عن المنزل منزله في مركز مطاى بمحافظة المنيا ، فى ظروف غامضة، منذ يوم 25 من يوليو 2023 ولم يتم العثور عليه حتى الآن ".



وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه والدكم ، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحالتنا ”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

01141660118

01032778840



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