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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سيف متغيب عن منزله بأرض اللواء في ظروف غامضة.. ووالده: ساعدونا بالله عليكم

صدى البلد

تغيب الطفل سيف أحمد عيد ، عن منزله في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، ولم تفلح محاولات أسرته في العثور عليه لدى أقاربهم أو أصدقائه أو بمنطقة سكنهم.

 

وقال والد الطفل سيف ، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر ٩ سنوات  تغيب عن المنزل في منطقة أرض اللواء ، فى ظروف غامضة، منذ يوم ٢٩ يوليو 2023، ولم يتم العثور عليه حتى الآن".


وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجده، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي فى نجلي الغائب نور عينى وأغلى من حياتى".

واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم أو أخوكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه ، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكو، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال أسرته التى كاد قلبها ينفطر على غيابه”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الرقم:

01224332704

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اهل الخير أصحاب القلوب الرحيمة ارض اللواء تغيب عن المنزل ظروف غامضة لم يتم العثور عليه

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